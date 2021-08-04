2021/08/04 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حصل تدريسيان من جامعة ديالى على براءة اختراع عن / نتاج مادة طبيعية من خلاصات محضرة بشكل طبيعي طاردة للحشرات التي تصيب محاصيل الخضر داخل البيوت المحمية / .وبين التدريسيان احلام احمد وعماد عدنان من كلية الزراعة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان تطور التقنيات وزيادة التلوث يدعو الى استخدام وتعميم مفهوم / الزراعة النظيفة / لما لها من اهمية في الحفاظ على البيئة والسيطرة على عدم احداث اية اثار جانبية تضر بالصحة والتقليل من الكلفة العالية لبعض المواد المستعملة في معاملة بعض محاصيل الخضر مثل المبيدات الزراعية المستعملة في مكافحة الافات والحشرات الزراعية .واضافا ان الحاصلات البستانية غير المعاملة بالمركبات الكيميائية لاقت رواجا عالميا بسبب التوجه الحالي الى التقليل من التلوث البيئي باستعمال المستخلصات النباتية الطبيعية كمواد بديلة عن المركبات الكيميائية التي تتمز غالبيتها كونها امنة بيئيا وقليلة السمية نسبيا ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدريسيان في جامعة ديالى يحصلان على براءة اختراع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدريسيان في جامعة ديالى يحصلان على براءة اختراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).