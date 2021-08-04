تظاهرات في بابل للمطالبة بمحاكمة من يثبت تورطه بعمليات فساد مالي واداري

2021/08/04 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/شهدت مدينة الحلة مركز محافظة بابل وعدد من الاقضية ونواحي التابعه لها تظاهرات للمطالبة بمحاكمة من يثبت تورطه بعمليات فساد مالي واداري من المسؤولين ومطالبة القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتهم.وقال المتظاهر حسين محمد" أن التنسيقيات الخاصة بالمتظاهرين في بابل انطلقت اليوم في تظاهرات موحدة شملت مدينة الحلة مركز محافظة بابل وعددا من الاقضية ونواحي التابعه لها للمطالبة بوقف التراجع الكبير في الواقع الخدمي للمحافظة عبر محاسبه ومحاكمة من يثبت تورطه بملفات فساد مالي واداري بحق المال العام.واضاف أن إجراءات القضاء بطيئة مما يسهل على المتهمين الفرار إلى خارج العراق مشيرا إلى أن الناشطين قرروا تصعيد التظاهرات في حالة لم يتم الإجابة لمطالبهم"./انتهى

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