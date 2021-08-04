2021/08/04 | 12:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة وذلك خلال خلال استقباله السفير الأسباني، خوان خوسيه اسكوبار، بمناسبة انتهاء مهام عمله.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأسباني لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية أثنى على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة، ومثمناً مواقف أسبانيا الداعمة للعراق، في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي إلى جانب دعم الاستقرار”.وأكّد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يودع السفير الإسباني لدى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يودع السفير الإسباني لدى العراق) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يودع السفير الإسباني لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).