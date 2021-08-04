العراق يبحث ملف التبادل التجاري مع الجانب الاستوني

2021/08/04 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نظيرته وزيرة خارجيَّة إستونيا التبادل التجاري وملف الهجرة والمهاجرين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزيرة خارجيَّة إستونيا إيفا ماريا ليميتس"، مبينة أنه "تم بحث آفاق تكثيف التعاون الثنائيِّ في المجالات كافة، ومنها: الاستثمار الاستوني في السوق العراقـيَّة، والتبادل التجاريّ، وتوسيع عمل الحوكمة الإلكترونيّة، والفرص الكبيرة في مجال مُؤسَّسات الأعمال بالعراق".

وأضافت أن "الجانبين بحثا ملف الهجرة والمهاجرين، وتم الاتفاق على زيادة التنسيق بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي بغية الوصول إلى تفاهمات تخدم المصالح المشتركة للجانبين".

وأعرب حسين عن "اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وإستونيا على الصُعُد كافة، وأهمِّـيَّة التشاور بشأن القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة ذات الاهتمام المُشترَك".

من جانبها، تطرقت وزيرة خارجيَّة إستونيا إلى "الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا لأنها تؤثر أيضاً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المُشترَكة لمنع الاتجار بالبشر".

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