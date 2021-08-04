’أبو فدك’: لن نجبر منتسبي الحشد الشعبي على تعاطي لقاحات ’كورونا’

2021/08/04 | 12:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، ما تداولته وسائل إعلام بشأن اخضاع جميع المنتسبين للتلقيح الإجباري.

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وقال رئيس اركان الهيئة، عبد العزيز المحمداوي في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (4 آب 2021)، إن "رئاســة أركان الحشد وقيادة الحشـد تنفي ما تم تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص موضوع اللقاح الإجباري الذي ينـص على أن (يخضع جميع منتسبي الهيئة للتلقيح، وخلاف ذلك تقطع رواتبهم بأمـر من رئيس الهيئة فالح الفياض)".

وأوضح المحمداوي أن "لاصحة للأخبار التي تداولت هذا القرار، كذلك لا يوجد أي توجه لقيادة الحشـد لاتخاذ هكذا خطوة"، مؤكدا "لايـمكـننا إجبـار المنتسبين بهذه الطريقـة الـتي تخلق بين قيادة الحشـد والمنتسب حـاجز يسيء للاسـم المبارك الذي حمله "شهيدنا المهندس" في السنوات السابق".

وأضاف، "بما أن الموضـوع متعلق بصحتـهم وسلامتـهم نـدعوهـم للإلتزام بتوصيات وزارة الصحة وأهل الأختصاص حصراً"، داعيا وسائل الإعلام إلى "توخي الحيطة والحذر في تداول المعلومات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية".

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