رئيس الجمهورية يودع السفير الإسباني لدى العراق

2021/08/04 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة وذلك خلال خلال استقباله السفير الأسباني، خوان خوسيه اسكوبار، بمناسبة انتهاء مهام عمله.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأسباني لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار بمناسبة انتهاء مهام […]

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