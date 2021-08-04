تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. البابا يتعهد بزيارة لبنان

2021/08/04 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرنسيس، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إن لديه رغبة "شديدة" في زيارة لبنان.

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