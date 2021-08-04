النزاهة تتقصى واقع الأبنية المدرسية وتقترح جملة من الحلول

2021/08/04 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، إلى مُتابعة تنفيذ توجيهات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداريِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 2021/4/21، المُتضمِّن إعداد دراسة جادة وواقعيَّة لتقرير مصير مشروع تنفيذ وبناء المدارس لمصلحة وزارة التربية بأسلوب الهياكل الحديديَّة.

وجاء في تقرير دائرة الوقاية بالهيئة، وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق عمل الدائرة قام بعدَّة زياراتٍ إلى وزارة التربية ومحافظة بغداد؛ للتعرُّف على واقع حال الأبنية المدرسيَّة، مع تقييم المنشأ المشيد من كونه صالح للإشغال من عدمه، أو استغلال البنايات لأغراضٍ أخرى"، مُبيّنةً "ضرورة قيام وزارة التخطيط بتحويل التخصيصات الماليَّة إلى المكتب الاستشاري؛ لغرض تقييم الأبنية المدرسيَّة من الناحية الإنشائيَّة التي تمَّ سحب العمل منها؛ ممَّا أدَّى إلى اندثارها".

وأكَّد التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ولجنة التربية النيابيَّة ووزارتي التربية والتخطيط ومحافظ بغداد، على "ضرورة حثِّ قسم العقود في وزارة التربية بالإسراع في تهيئة مُستلزمات الإعلان عن المقاولات المسحوبة، وأهميَّة قيام الجهات ذات العلاقة بتوقيع مُلحق عقدٍ للمقاولات التي تمَّ سحب العمل منها".

وأوصى "بإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء ملفِّ (المدارس الطينيَّة) في المحافظات التي ما زالت تُوجَدُ فيها كـ(نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وذي قار)، وذلك من خلال هدمها وإحالة بنائها بصورة التنفيذ المُباشر، بالتنسيق مع أقسام الأبنية المدرسيَّة الموجودة في المُحافظات التابعة لمديريَّات التربية فيها"، لافتاً إلى "وجود (144) مدرسةً طينيَّةً في عموم المحافظات، باستثناء إقليم كردستان للعام (2019 – 2020)، بحسب مديريَّة التخطيط التربويِّ في وزارة التربية".

وأضاف التقرير ان "نسب إنجاز المدارس التي تمَّ بناؤها بطريقة الصبِّ الجاهز أو الكونكريتيِّ الخاصَّة بمشروع وزارة التربية رقم (1) للمُدَّة من نيسان 2020 ولغاية نيسان 2021 بلغت (35) مـدرسةً، أمَّا الـمدارس الـمنجز بـناؤهـا بطـريقـة الهـياكل الحديـديَّة ضمـن المشروع ذاته وخلال المُدَّة المذكورة فبلغ (20) مدرسةً فقط".

وأوضح أنَّ "مشاريع ترميم وهدم وبناء المدارس المُنفِّذة من قبل محافظة بغداد – شعبة الأبنية المدرسيَّة، شملت (142) مدرسة تمَّ إنجاز (52) منها، والعـمل ما زال مستـمراً في (42) مدرسةً أخرى، فيما بلغ عدد المدارس المُتوقِّفة لفسخ العقد وسحب العمل (48) مدرسةً"، مُشدِّداً على "عدم وجود أيِّ مشاريع ترميم مُنجزة من قبل المحافظة منذ عام 2013 حتى الآن".

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