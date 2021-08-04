الفنّانة المصرية فتحية طنطاوي.. تركت أثراً في ذاكرة المصريين ورحلت بهدوء

2021/08/04 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارقت الفنّانة المصرية فتحية طنطاوي الحياة صباح الأربعاء 4 آب/ أغسطس 2021، إثر إصابتها بجلطة قلبية، ونعتها نقابة المهن التمثيلة في مصر، معلنة موعد تشييع جنازتها بعد ظهر اليوم.

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