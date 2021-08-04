2021/08/04 | 12:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأربعاء، الى هطول زخات أمطار في مدينتين عراقيتين، وحالة عدم الاستقرار بالطقس ستستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي احمد التميمي في ايضاح تابعه NRT عربية، (4 آب 2021)، إن "الأجواء غير المستقرة تستمر في شمال البلاد وبعض مناطق الوسط والغربية"، متوقعا "هطول زخات امطار متوقع اليوم في مناطق متفرقة من دهوك وشمال اربيل ".

واضاف التميمي، انه "حالة عدم الاستقرار تستمر لغاية الجمعة والتوقعات بشمول مناطق من صلاح الدين وشمال الانبار بزخات خفيفة في فترات قصيرة اضافة لمناطق من مدن الشمال".

ويشار إلى ان عددا من المدن العراقية، شهدت زخات مطر صيفية، في غضون الأيام الأخيرة.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: أمطار في محافظتين.. والطقس يشهد اضطرابا خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: أمطار في محافظتين.. والطقس يشهد اضطرابا خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).