نادي ميسان يكشف عن خططه لتحقيق مراكز متقدمة بالموسم المقبل

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف مدرب نادي نفط ميسان عدي إسماعيل، اليوم الأربعاء، عن استعانة إدارة النادي بمدرب محلي من أجل تحقيق مراكز متقدمة خلال تصفيات الموسم المقبل من دوري الكرة الممتاز.وقال إسماعيل في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "إدارة نفط ميسان قررت الاستعانة بمدرب محلي وطني كان قد أشرف على المنتخبات الوطنية وأحد مدربي الصف الأول المعروفة بالبلد لأجل تحقيق مراكز متقدمة بالموسم المقبل خلال تصفيات دوري الكرة الممتاز".

واضاف انه "من منطلق حب النادي قد وافق ان يكون مساعدا للمدرب المراد إشرافه على كرة ميسان"، مبيناً انه "من المرجح الإعلان عن المدرب الجمعة المقبل بعد التواصل مع أحد المدربين والتوصل إلى اتفاق أولي".

يذكر أن المدرب عدي إسماعيل قد خلف رزاق فرحان بعد استقالته وإكمال المباريات المتبقية من الدوري المنصرم.

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