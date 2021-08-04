محافظ واسط ينتقد الإدارة الحالية للكهرباء: الحلول الترقيعية والفشل لا تزال قائما

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انتقد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، الإدارة الجديدة لوزارة الكهرباء، فيما أكد انها لم تختلف عن سابقاتها ومازال سوء الادارة والفشل والحلول الترقيعية موجودة.

وقال المياحي في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، ان "الادارة الحالية لوزارة الكهرباء لم تختلف عن سابقاتها ومازال سوء الادارة والفشل والحلول الترقيعية موجودة"، لافتا الى ان " ما تعانيه محافظة واسط من سوء أدارة وتجهيز لملف الكهرباء تتحمله وزارة الكهرباء التي أصبحت تُميز بين محافظة وأخرى".

وأضاف أن "صبر أهالي واسط نفذ والوعود الكاذبة من قبل أدارة الوزارة لا يمكن تقبلها"، محملا "كافة المسؤولين في وزارة الكهرباء التداعيات وعدم الاستقرار الامني في المحافظة بسبب ملف الكهرباء".

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