ارتفاع خطر بالوفيات.. قلق برلماني بخصوص الأوضاع الإنسانية في سجون العراق - عاجل

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، وجود قلق برلماني كبير بشأن الأوضاع الانسانية في السجون العراقية والتعامل مع النزلاء والسجناء.وقال عضو اللجنة قصي عباس، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك قلقا برلمانيا كبيرا بشأن الأوضاع الانسانية في السجون العراقية والتعامل مع النزلاء والسجناء، خصوصاً بعد تسجيل حالات وفاة لبعض المعتقلين اثناء التحقيق لهم، وفق شهادات ذوي المعتقلين وكذلك ارتفاع حالات الوفيات في سجن الناصرية المركزي لبعض النزلاء هناك".

وبين ان "هناك تحركا برلمانيا سيكون مع عودة جلسات البرلمان العراقي من أجل استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل لمناقشة الأوضاع الانسانية في السجون العراقية والتعامل مع النزلاء والسجناء، وبعد ذلك سيكون للبرلمان توصيات وقرارات بخصوص اوضاع السجون والتعامل مع النزلاء والسجناء".

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