الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صافرات الإنذار عند الحدود مع لبنان وسط أنباء عن هجوم صاروخي

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق عند حدود لبنان اليوم الأربعاء.وأكد الجيش أن صافرات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل.وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة، مع ورود تقارير أولية عن سقوط صاروخ على الأقل قرب كريات شمونة./انتهى8

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