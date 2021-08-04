صورة ميسي مع نجوم باريس سان جيرمان تثير ضجة في إسبانيا

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، في إثارة ضجة كبيرة في كل من برشلونة وإسبانيا.وفي وقت تتسابق فيه إدارة نادي برشلونة مع الزمن لحسم ملف تجديد عقد ميسي، يستمتع الأخير بإجازته في إيبيزا الإسبانية، وتصادف وجوده هناك مع عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم زميله السابق في الفريق الكتالوني، البرازيلي نيمار، الذي يدافع حاليا عن ألون نادي باريس سان جيرمان.ونشر نيمار على حسابه في “إنستغرام” صورة تجمعه بميسي، وثلاثة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، وهم الأرجنتينيان آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والإيطالي […]

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