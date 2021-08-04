روسيا تسجل 790 وفاة و22.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/08/04 | 12:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير نحو 22.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا تزال الوفيات اليومية جراء الوباء عند مستوى مستقر يلامس الـ800 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 790 وفاة و22589 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 788 وفاة و22010 إصابات في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2502 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1906 حالات).وتماثل 20096 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.وأصبح إجمالي عدد الإصابات […]

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