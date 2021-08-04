النجيفي يعلق على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

2021/08/04 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

علق القيادي في حزب متحدون أثيل النجيفي، اليوم الأربعاء، على تحرك وعمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال النجيفي لـ "بغداد اليوم"، ان "العراق ليس له القدرة على ان يجمع اطرافه السياسية ليكون مؤهل لجمع اطراف خارجية، وهذا الأمر لا يخفى على الجميع والكل يدركه يعرفه، وحتى المواطن البسيط يدرك ذلك جيداً".

وبين ان "إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد، قد تكون محاولة ايرانية للاندماج بالمنطقة عن طريق العراق، لكن يبقى نجاح تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد، يعتمد على مدى تقبل الاطراف الدولية للتقارب مع ايران".يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصدد التحضير لمؤتمر إقليمي بمشاركة كل من قطر والامارات ومصر بعد منتصف الشهر الحالي.وبحسب مصدر حكومي مطلع، فأن "المؤتمر يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة فضلاً عن عقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات".

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