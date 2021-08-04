افتتاح منفذ تلقيحي مضاد لفيروس كورونا بمقر فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء

2021/08/04 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / افتتحت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة اليوم منفذاً تلقيحيا مضادا لفيروس كورونا في مقر فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة .وقال رئيس الفرع حسين الشمري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الفرع واستمرارا على نهجه في التوعية والتثقيف للحد من انتشار فيروس كورونا اتفق مع دائرة صحة كربلاء لغرض افتتاح منفذ تلقيحي للزملاء العاملين في مجال الاعلام وسيتم المباشرة بالعمل اعتباراً من يوم الاحد المقبل ./انتهى

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