اطفاء الخط الرابط بين كركوك /القيارة بسبب العبوات الناسفة المزروعة تحت ابراج الكهرباء

2021/08/04 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر في توزيع كهرباء كركوك عن اطفاء خط كركوك - قياره 400kv لوجود عدد من العبوات الناسفة المزروعة تحت ابراج 93 و 94،ضمن مسارات الخط ويجري حاليا أعمال ابطال مفعولها ./انتهى

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