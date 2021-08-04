2021/08/04 | 13:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 01:15 مساءً

| عدد القراءات : 6

المياحي يحمل الكهرباء مسؤولية عدم الاستقرار الأمني في واسط

حمل محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأربعاء وزارة الكهرباء عدم الاستقرار الأمني في المحافظة، فيما رأى أن الوزارة تُميز بين محافظة وأخرى.

وقال المياحي، في بيان، إن "الادارة الحالية لوزارة الكهرباء لم تختلف عن سابقاتها مازال سوء الادارة والفشل موجود والحلول الترقيعية".

ورأى أن "ما تعانيه محافظة واسط من سوء أدارة وتجهيز لملف الكهرباء تتحمله وزارة الكهرباء التي أصبحت تُميز بين محافظة وأخرى"، منبها على أن "صبر أهالي واسط نفذ والوعود الكاذبة من قبل أدارة الوزارة لا يمكن تقبلها، ونحمل كافة المسؤولين في وزارة الكهرباء التداعيات وعدم الاستقرار الامني في المحافظة بسبب ملف الكهرباء".

يشار إلى أن المحافظات الوسطى والجنوبية، شهدت وضعا مترديا بالكهرباء، خلال تموز الماضي، تسبب باندلاع احتجاجات شعبية، إثر تقليل ساعات تجهيز الكهرباء، وانقطاعها لساعات طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي يحمل الكهرباء مسؤولية عدم الاستقرار الأمني في واسط) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياحي يحمل الكهرباء مسؤولية عدم الاستقرار الأمني في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).