وفد من العلماء و’كبار مراجع الدين’ في العراق يصل إلى السعودية

2021/08/04 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، الأربعاء، وصول وفد عراقي من كبار العلماء الشيعية والسنة إلى السعودية للمشاركة في ملتقى "المرجعيات العراقية".

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وذكرت الرابطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، أن "وفدا عراقيا وصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية يضم كبار العلماء والمرجعيات الدينية، للمشاركة في (ملتقى المرجعيات العراقية) الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في رحاب (مكة المكرمة)".

وبحسب البيان، "يسعى المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوّة الدينية بين السّنة والشيعة، انطلاقاً من أقدس البقاع وقبلة المسلمين (مكة المكرمة)، والتأكيد أيضاً على مواجهة خطاب التطرف الدينيّ أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه وذريعته، مُتمثلاً في الطائفية التي يؤكد الجميع على رفضها؛ ومن ذلك: خطاب الكراهية، وخطاب الصدام، والاختلافات الدينية والفكريةً والثقافية الذي ترفضها المرجعيات الدينية العراقية، باعتباره لا يُمثِّل سوى نفسه، ولا يمثِّل أصالة علماء العراق الذين خدموا العالم الإسلامي والإنساني بوعيهم الكبير والشامل".

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