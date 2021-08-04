2021/08/04 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي والاجمالي لجائحة كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اجراء 1141 فحصاً مختبرياً لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



وفيات وإصابات كورونا الجديدة بالنجف المركز الخبري الوطني.

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