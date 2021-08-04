وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 8 متهمين بمتاجرة المخدرات في بغداد والنجف

2021/08/04 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة الاستخبارات القبض على ثمانية متهمين بمتاجرة المخدرات بينهم أمرآة بعمليتين منفصلتين في بغداد والنجف.

خلية الإعلام الأمني أوضحت في بيان، ان المتهمين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة، فضلا على ميزان الكتروني وأدوات تعاطي، مضيفة ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة متعاطي ومتاجري المواد المخدرة.

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