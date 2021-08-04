النزاهة تتقصى واقع الأبنية المدرسية وتدعو إلى إنهاء ملف المدارس الطينية

2021/08/04 | 13:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى متابعة تنفيذ توجيهات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداريِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 21/4/ 2021، المُتضمِّن إعداد دراسةٍ جادةٍ وواقعيَّةٍ لتقرير مصير مشروع تنفيذ وبناء المدارس لمصلحة وزارة التربية بأسلوب الهياكل الحديديَّـة.وذكرت دائرة الوقاية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل …

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