2021/08/04 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يوجه بإيقاف رواتب منتسبيه غير الملقحين (وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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