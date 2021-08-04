هيئة النزاهة تنشر تقريرها عن مشروع الرقم واحد في العراق

2021/08/04 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، إلى مُتابعة تنفيذ توجيهات اللجنة المؤلفة بموجب أمر مكتب رئيس الوزراء، المُتضمِّن إعداد دراسةٍ جادةٍ وواقعيَّةٍ لتقرير مصير مشروع تنفيذ وبناء المدارس لمصلحة وزارة التربية بأسلوب الهياكل الحديديَّة.وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة الوقاية في النزاهة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته، إلى قيام فريق عمل الدائرة بعدَّة زياراتٍ إلى وزارة التربية ومحافظة بغداد؛ للتعرُّف على واقع حال الأبنية المدرسيَّة، مع تقييم المنشأ المشيد من كونه صالح للإشغال من عدمه، أو استغلال البنايات لأغراضٍ أخرى”.وأشار التقرير، إلى “ضرورة قيام وزارة التخطيط بتحويل التخصيصات الماليَّة إلى المكتب الاستشاري؛ لغرض تقييم الأبنية المدرسيَّة من […]

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