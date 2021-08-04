2021/08/04 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضرب اللبنانيون اليوم موعدهم مع الذكرى السنوية الأولى لأكبر انفجار غير نووي عرفه العالم، كانت عاصمتهم بيروت أبرز ضحاياه، ومعها 216 شخصاً سقطوا بنتيجته، إضافة إلى أكثر من 6500 جريح، فيما لم تصدر حتى الآن أي نتائج لتحقيقات ولم تحدد المسؤوليات، وسط غياب لأي مؤشرات تدل على بوادر عدالة قريبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عام على كارثة مرفأ بيروت: العدالة مهددة و"معركة كسر عظم" تلوح في الأفق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عام على كارثة مرفأ بيروت: العدالة مهددة و"معركة كسر عظم" تلوح في الأفق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).