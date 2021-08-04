القضاء يصدر توجيهين بشأن لقاح كورونا وتعليمات خلية الأزمة

2021/08/04 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، توجيهين بشأن لقاح كورونا وتعليمات خلية الأزمة، فيما توعد بإتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين.

وجاء في كتاب صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض، نوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة".

وأشار زيدان إلى "اتخاذ الإجراءات ايضا لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس".

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