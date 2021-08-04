الصحة العراقية تحذر من موجة رابعة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

2021/08/04 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ورجحت فقدانها السيطرة على احتواء الوباء في أي لحظة.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة في تصريح صحفي، إن الإصابات والوفيات في تزايد، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي تمتاز بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة، وأضافت، أن المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة، وان هذه الزيادة تعرض البلاد للدخول في موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها.

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