بالوثيقة.. الحشد الشعبي لمنتسبيه: لا راتب من دون تلقيح

2021/08/04 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألزمت هيئة الحشد الشعبي، المنتسبين باخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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