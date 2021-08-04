انتشال جثة سائق نتيجة حادث مروري بالديوانية

2021/08/04 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من انتشال جثة سائق واسعاف مصابين اخرين نتيجة حادث مروري بمحافظة الديوانية.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "فرقها انتشلت اليوم جثة سائق وتمكنت من انقاذ عدد من المصابين نتيجة حادث مروري بين عجلتين صالون ومنشأة باص في قضاء الشامية في محافظة الديوانية".

وأضافت ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وحررت اجساد المصابين واخرجت الجثة ليتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية فيما اتمت نقل المصابين الى مستشفى الشامية العام لتلقى العلاج".

وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائدة وقلة الانتباه مما ادى الى حادث الاصطدام المروري".

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