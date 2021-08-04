هيأة الحشد الشعبي توجه بايقاف رواتب منتسبيها غير الملقحين ضد كورونا

2021/08/04 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بإيقاف رواتب منتسبيها غير الملقحين ضد كورونا.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "لغرض تأمين سلامة منسوبينا العاملين في الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، نوجه بضرورة إخضاع جميع المنتسبين للقاح كورونا من خلال مراكز تلقيح الهيئة وكافة مراكز وزارة الصحة".

وشددت على "تسليم نسخة من بطاقة اللقاح إلى مديرية الشؤون المالية لاعتمادها في إطلاق رواتب المنتسبين من الملقحين لشهر آب"، مؤكدة ان "رواتب المنتسبين غير الملقحين ستتوقف اعتبارا من هذا الشهر".

وأضافت انه "تأتي هذه الخطوة حفاظا على سلامة المقاتلين وتحصينهم في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا".

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