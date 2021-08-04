أولمبياد طوكيو 2020.. نتائج فعاليات اليوم الأربعاء

2021/08/04 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تستمر منافسات أولمبياد طوكيو 2021 لليوم الثاني عشر على التوالي، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية من خط النهاية.وقد أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة 10 كيلومترات في أولمبياد طوكيو 2021 ,وفازت الهولندية شارون فان روفيندال بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية ".وأحرزت الأمريكية سيدني ماكلوفلين ذهبية سباق 400 متر حواجز للسيدات في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ 51.46 ثانية,وجاءت الأمريكية دليلة محمد في المركز الثاني ونالت الفضية، بينما حصلت الهولندية فيمكه بول على الميدالية البرونزية ".وفي هوكي السيدات تأهلت هولندا إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي في الأولمبياد، بعدما فازت 5-1 على بريطانيا صاحبة ذهبية ألعاب ريو 2016 ,وستلعب هولندا في النهائي ضد الأرجنتين أو الهند يوم الجمعة، بينما ستحاول بريطانيا حصد الميدالية البرونزية ".وأحرزت اليابانية ساكورا يوسوزومي ذهبية في التزلج على الألواح للسيدات، بعد الفوز بفئة المتنزه ضمن الظهور الأولمبي الأول لهذه الرياضة في ألعاب طوكيو ,ونالت اليابانية كوكونا هيراكي الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطانية سكاي براون ".وفاز الأستراليان ماثيو بيلتشر وويل رايان بذهبية الشراع فئة 470 للرجال بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت ,وحصل الثنائي السويدي المكون من أنطون دالبيرج وفريدريك بيرجشتروم على الميدالية الفضية، ونال الإسبانيان جوردي تشامار ونيكولاس رودريجيز جارسيا-باز الميدالية البرونزية ".وفازت البريطانيتان هانا ميلز وإيلي ماكينتاير بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات في ميناء إينوشيما لليخوت ,وحصل الثنائي البولندي المكون من أجنيسكا سكشيبوليتش ويولانتا أوجار على الميدالية الفضية، بينما نالت الفرنسيتان كامي لوكوانتر وألويز ريتورناز الميدالية البرونزية ".وفي وزن خفيف الثقيل في الملاكمة احرز الكوبي أرلين لوبيز ذهبية هذا الوزن بتغلبه على البريطاني بن ويتاكر ,وحصل ويتاكر على الميدالية الفضية، بينما نال كل من الأذربيجاني ألفونسو دومينجيز والروسي إمام خاتايف الميدالية البرونزية، بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي ".وسحقت الولايات المتحدة المصنفة الأولى منافستها جمهورية الدومنيكان 25-11 و25-20 و25-19، الأربعاء، لتبلغ الدور نصف النهائي في مسابقة الكرة الطائرة للسيدات في ألعاب طوكيو ".وفي وقت سابق، أطاحت كوريا الجنوبية بمنافستها تركيا، التي كانت تظهر في دور الثمانية لأول مرة، بالفوز عليها 17-25 و25-17 و28-26 و18-25 و15-13 في مباراة ماراثونية.وتأهلت كوريا لقبل النهائي لأول مرة منذ 2012.وفي كرة السلة للسيدات تغلبت الولايات المتحدة على أستراليا في الاولمبياد ، الأربعاء، لتضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع صربيا القوية التي فازت على الصين "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو 2020.. نتائج فعاليات اليوم الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو 2020.. نتائج فعاليات اليوم الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).