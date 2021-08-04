الاستخبارات العسكرية تعثر على مخبأ لداعش يضم اسلحة ومتفجرات

2021/08/04 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع،اليوم الاربعاء،عن العثور على مخبأ لإرهابيي داعش يضم اسلحة واعتدة متنوعة في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان ، انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، حول وجود وكر لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي بكركوك، تم مداهمة وتفتيش المكان من قبل قوة من ل٤٥ و قوه من ل ق خ / ٢".واشارت المديرية الى، انه "تم العثور على مخبأ لعصابات داعش الإرهابية، يحتوي على احزمة ناسفة عدد ٣، وعبوة على شكل جلكان ١٠ لترات، وعبوات لاصقة عدد ٣، فضلا عن عبوة اسطوانية عدد ١، وفتيل تفجير كوارتز ٣ متر، بالإضافة الى قداح تفجير عدد ١٠".وبينت أنه "تم معالجة المواد المستولى عليها موقعيا من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة الامنية"./انتهى8

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