زمن الرأي و الرأي الكاره - نادية خلوف

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اسمه الأوّل مهند.
تابعوا مهند ، وسوف تعرفون الكنيّة.
هذا المهند تعارفنا معاً افتراضياً على الفيس بوك من خلال حديث حول حريق سينما عامودة، وكان ......
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