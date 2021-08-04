2021/08/04 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان الحديث عن الإصلاح الاقتصادي هو وُهُمٌ وحلم لن يتحقق ابداً مع وجود الحشد الشعبي والمليشيات الولائية والأحزاب الإسلامية ولائها لولي البدعة خامنئي، لا توجد في العراق حكومة، ولكن عصابات من الأحزاب والمليشيات المسلحة تتقاسم واردات العراق وقروضها، تاركة الشعب العراقي يعاني من الجوع والعطش وبلا كهرباء ولا رعاية صحية وتخلف المستوى التعليمي الى أدنى مستوياتها وهجرة كفاءتها العلمية والمهنية الى خارج العر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصلاح الاقتصادي في العراق وُهُمٌ مع وجود الحشد الشعبي - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصلاح الاقتصادي في العراق وُهُمٌ مع وجود الحشد الشعبي - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).