2021/08/04 | 13:51 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 01:44 مساءً

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ترحيل قانون المدارس الاهلية الى الدورة البرلمانية المقبلة

أعلن عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الأربعاء، عن إحالة قانون المدارس الأهلية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا الى أن من فقرات القانون أنه سيتناول تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام.

وقال اللهيبي في بيان، إن “اللجنة وبعد أول مباشرة لعملها في مجلس النواب، ستنهي مناقشة قانون المدارس الأهلية الابتدائية والثانونية والذي يعد من القوانين المهمة التي تنظم عمل المدارس الأهلية”، مبيناً أن “الوقت المتبقي لمجلس النواب وتوقفه عن الجلسات سيحيل القراءة الأولى للقانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.

وأضاف اللهيبي، أن “اللجنة اجتمعت مع المختصين في وزارة التربية للتباحث في أصل القانون وتنظيم عمله، واستطاع الاجتماع أن يخرج بنتائج ناضجة وفقرات تضمن حقوق المدرسين في المدارس الأهلية”، مبينا أن “القانون تناول تحديد الأجور المستوفاة من الطلبة وهي فقرة تحت التنظيم، وسينظم توزيع الكتب وفق جدول مثبت وفق آليات ولن يكون توزيع الكتب مجانيا من التربية للمدارس الأهلية طالما تستوفي أجورا من الطلبة ولكن بأسعار مخفضة ورمزية”.

وبين أن “من الفقرات المهمة في القانون هو حجم ومساحة المدرسة، اذ إن هناك مدارس شيدت قبل القانون بمساحة صغيرة لذلك تعتبر واقع حال مع السماح لها بفترة زمنية طويلة الأمد على سبيل التحول الى المساحة المطلوبة والتي سيحددها القانون”، مشيرا الى أن “القانون سيعالج قضية الضرائب على المدارس الأهلية بشكل يتناسب مع إمكانياتها مع التخفيض لكي تخفض الأجور المستوفاة من الطلبة”.

ولفت اللهيبي إلى أن “من فقرات القانون أنه سيتناول تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون وشمول المعلمين في هذه المدارس بقانون الضمان الاجتماعي لأغراض الخدمة والتقاعد، ويشترط في من يدرس بالمؤسسة التعليمية الأهلية أن يحمل ذات المؤهلات العلمية والتربوية الواجب توفرها في عضو الهيئة التعليمية في المؤسسات الحكومية ولا يجوز لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية وموظفي الوزارة التدريس أو تولي منصب إداري في المؤسسات التعليمية الأهلية”.





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