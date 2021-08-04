توجيه عاجل من القضاء ضد المحرضين على مقاطعة لقاحات فيروس ’كورونا’

2021/08/04 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، الادعاء العام و رئاسة هيئة الإشراف القضائي و رئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحرضين على عدم اخذ لقاح كورونا.

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وذكر المجلس في وثيقة، اطلع عليها "ناس" (4 اب 2021)، انه "بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض لذا تنسب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة وكذلك كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس".

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