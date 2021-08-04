2021/08/04 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يساهم بالتحريض على عدم اخذ اللقاحات.وجاء في وثيقة صادرة من المجلس وتحمل توقيع رئيسه، القاضي فائق زيدان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



اجراءات قضائية تنتظر المحرضين على عدم أخذ اللقاحات المضادة لكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اجراءات قضائية تنتظر المحرضين على عدم أخذ اللقاحات المضادة لكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اجراءات قضائية تنتظر المحرضين على عدم أخذ اللقاحات المضادة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).