التخطيط العراقية: مشروع الرقم الوظيفي سيرتبط بالبطاقة الوطنية الموحدة

2021/08/04 | 14:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، ان مشروع الرقم الوظيفي سيرتبط بالبطاقة الوطنية الموحدة.وذكر بيان للوزارة ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم، ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني ٥٥ الخاصة بانجاز مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة …

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