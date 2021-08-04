فرنسا تقدم 100 مليون يورو للبنان.. وماكرون يؤكد أنها ليست

2021/08/04 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلا عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

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