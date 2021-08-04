الشرطة الاتحادية تعثر على نفق تابع لداعش في كركوك

2021/08/04 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

عثرت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء على نفق تابع للعصابات الارهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الثاني عشر بالاشتراك مع قوة من لواء المهمات الخاصة ومفرزة من مدفعية قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية استباقية لتفتيش وتطهير سلسلة "جبال ماما" وقرية "مزيرير وكبيبة" بكركوك".

واضاف، ان "العملية أسفرت عن العثور على 3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع و20 مسطرة تفجير ونفق تستخدمه العصابات الإرهابية المهزومة"، مبينا انه "تم تفكيك ومعالجة العبوات وتدمير النفق من قبل مفرزة المتفجرات التابعة لكتبية هندسة الفرقة الثالثة".

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