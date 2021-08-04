2021/08/04 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تقديم توصية إلى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة، بفرض حظر شامل يستمر أسبوعين بسبب الضغط الهائل لأعداد المصابين في المستشفيات والحالات الحرجة.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح صحفي، إن الهدف من الحظر الشامل قطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة بالمصابين، مضيفا ان التحذيرات مستمرة بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: أوصينا بفرض حظر شامل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: أوصينا بفرض حظر شامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).