بالصور.. حادث مروع يوقع ضحية ومصابين في الديوانية

2021/08/04 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، جثة سائق واسعاف مصابين نتيجة حادث مروري في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 آب 2021)، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وتمكنت من انقاذ عدد من المصابين نتيجة حادث مروري بين عجلتين صالون ومنشأة باص في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية".

واضاف البيان، أن "فرق الانقاذ استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وحررت اجساد المصابين واخرجت الجثة ليتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية"، لافتا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى الشامية العام لتلقى العلاج".

واوضح، ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائدة وقلة الانتباه، مما ادى الى حادث الاصطدام المروري".

N.A

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