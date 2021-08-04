أم تتبرع بدمها لدفع إيجار المنزل.. ثم تتلقى مفاجأة على الهواء مع CNN

2021/08/04 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت داشا كيلي، وهي أم لثلاثة أطفال كانت تواجه الإخلاء، إلى CNN عن التبرعات والدعم الذي تلقته عبر GoFundMe، بما في ذلك آلاف التبرعات التي وردت خلال المقابلة، والتي ستسمح لعائلتها بالبقاء في منزلهم.

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