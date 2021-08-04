مصرف الرشيد يعلن العناوين الوظيفية المشمولة بسلف المحقق العدلي

2021/08/04 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، العناوين الوظيفية المشمولة بسلف المحقق العدلي.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "التعليمات الجديدة للمصرف والمتضمنة شمول عناوين وظيفية اسوة بالمحقق العدلي لمنحهم قروض".

واوضح، ان "العناوين المشمولة (المحقق القضائي في مجلس القضاء الاعلى والمشاور القانوني والمحقق في هيأة النزاهة وكتاب العدول في وزارة العدل)"، مبينا ان "المبلغ حدد ما بين (١٥-٥٠) مليون دينار ويمنح لحاملي بطاقة ماستر كارد النخيل".

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