مشاهد صادمة.. الكلاب تشارك المرضى أسرتهم في مستشفى الحلبوسي!(فيديو)

2021/08/04 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت لقطات مصورة، مشاهد صادمة من داخل مستشفى "الحلبوسي"، المخصصة لمعالجة المواطنين المرضى في محافظة نينوى.

وبحسب مقطع مصور اطلع عليه NRT عربية الاربعاء (4 اب 2021)، شوهدت الكلاب وهي تستلقي على (الأسرة) المخصصة لرقود المرضى، فضلا عن قيامها بنهش تلك المعدات دون أي رقيب.

وكذلك اظهر مقطع الفيديو، أحد المرضى وهو يغفوا فوق أحد المقاعد، بعد ان شغلت الكلاب السائبة اغلب الأسرة داخل المستشفى.

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