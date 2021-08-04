أمين رابطة العالم الإسلامي: الحكومة العراقية خطت خطوات كبيرة لترسيخ الهوية العراقية

2021/08/04 | 14:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية خطت خطوات كبيرة لترسيخ الهوية العراقية.

انطلق ملتقى المرجعيات الدينية العراقية في مكة المكرمة، الأربعاء، بحضور كبار فقهاء السنة والشيعة بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي.

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وأضاف أمين رابطة العالم الإسلامي أن المرجعيات العراقية حذرت في اجتماعها اليوم من "وباء الطائفية".

المؤتمر أكد على مواجهة التطرف الديني بكافة مصادره، إضافة إلى تعزيز سبل محاربة الطائفية الدينية، ونبذ خطاب الكراهية والصراع الفكري والثقافي في العالم الإسلامي.

من المؤتمر في مكة

وكان قد وصل إلى السعودية، مساء الثلاثاء، وفد عراقي يضم كبار العلماء والمرجعيات الدينية في العراق، للمشاركة في "ملتقى المرجعيات العراقية" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة.

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوّة الدينية بين السّنة والشيعة، والتأكيد أيضاً على مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.

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