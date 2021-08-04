إطلاق 3 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل

2021/08/04 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل، في وقت دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات القريبة للحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، فإن الحديث عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان”.

وأضاف في بيان له أن “قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مدفعية الجيش قصفت أراضٍ داخل لبنان، رداً على عمليات إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار في بلدات الجليل وكريات شمونة القريبة من الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

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