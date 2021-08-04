بهذا الشرط... محافظة بغداد تتعهد بإنجاز مشروع ماء النهروان خلال 90 يوما

2021/08/04 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تعهدت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، بإنجاز مشروع ماء النهروان خلال ٩٠ يوما فقط بمجرد تحويل المشروع من وزارة الإعمار إلى عهدتها مع التخصيصات المالية.

وقال مدير عام مديرية الماء رعد خيري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هناك انقطاع تام لمصادر الماء الخام بالنسبة لنهر ٩ نيسان وأعمال صيانة قامت بها كوادر وزارة الموارد المائية في نهر الوحدة المبطن تسببت بانقطاع الماء الخام فيه لفترة"، لافتا الى ان، "هناك بطأ في تنفيذ مشروع الحل الدائم/ ماء النهروان المركزي بطاقة ٤٠٠٠ متر مكعب/ساعة منذ عام ٢٠١٢، حيث أعلنت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات المسؤولة عن المشروع مؤخرا سحبه من الشركة المنفذة وربما يحال إلى إحدى شركات الوزارة".

واكد خيري أن" المحافظة وبالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة مستشاريه قدمت مشروع خط ماء خام طوارئ للنهروان وهو قيد الدراسة"، منوها الى ان "توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا إلى مديرية ماء بغداد منذ أربعة أيام تضمنت تأمين نقل مستمر للماء بنظام المراشنة عبر الناقلات الحوضية بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية من بينها الدفاع المدني ووزارة الموارد، بالإضافة إلى توجيه المحافظ برفع التجاوزات عن خطوط نقل الماء الخام بين منطقتي حي الوحدة والنهروان ضمن حملة عاجلة".

يذكر أن ناحية النهروان تواجه سنويا في ذروة الصيف أزمة ماء بسبب شحة تجهيز الماء الخام من قبل وزارة الموارد المائية بالإضافة إلى التجاوزات على خطوط النقل.

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